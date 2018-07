V6J

19.07.2018-31.07.2018

DXCC: Micronesia

Zone: 27

Ta Islands (OC-254) by Tosy/JA3FGJ (V63GJ), Sanny/JJ3CIG (V63SS) and Mami/JP3AYQ (V63YL). QSL via JP3ATQ.

