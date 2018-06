6M6M

16.06.2018-17.06.2018

DXCC: Republic of Korea

Zone: 25

Yonghung Island (AS-105) by Jeongho/HL2VA, Lee/DS4EOI, Kim/HL2CFY, SangHyun/HL3EYC, Geum-dong/DS4AOW, Lee/DS2GWM, Gyeong-Hwan/HL4CEL, Wang-Hyun/HL4RBR, Park/HL4CGB, JuHyun/HL2VXK, Byung-ho/HL1TKF, Mun/6K2KCW, Youngkyun/HL2DAA, Lee/DS3FXU, Sam/HL2ZIK, Jun/HL2ZDA, Sungki/HL1IWD, Sun/ DS1IYZ, Moon/DS3OWY, Hwan-Jong/DS2NSC, Jang/DS3CHK and Hae-Young/DS3BNU. QSL via DS1SYV.

Cluster spots

Refresh spots