Updated: 26 May 2018 2258 GMT

PR5M

31.05.2018-03.06.2018

DXCC: Brazil

Zone: 11

Mel Island (SA-047, DIB PR01) by Marcelo/PP5BK, Fabio/PP5BZ, Edy/PP5EJ, Tony/PP5NS, Roni/PP5ZB, Jose/PU5ATX, Vitor/PU5DCB and Al/PY3OZ. QSL via PP5BZ.

Cluster spots

Refresh spots