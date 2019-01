HI1LT

20.01.2019-28.01.2019

DXCC: Dominican Republic

Zone: 8

Beata Island (NA-122) by Ez/HI3AA, Tino/HI3CC, Edwin/HI3K, Mike/HI3MPC, Elio/HI8EFS, Jose/HI3SD, Cafefe/HI8CAF, Gerardo/HI8GP, Tito/HI6JHV, Julio/HI8JQE, Alfredo/HI8K, Max/HI8MAX, Martin/LU9EFO and Ismael/XE1AY. QSL via W2CCW.

