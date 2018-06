9A90P

16.06.2018-23.06.2018

DXCC: Croatia

Zone: 15

Vela Palagruza (EU-090, CI-084, LH 0057) by Marijan/9A1MB, Radovan/9A2SC, Zeljko/9A3DF, Branko/9A3ST, Kristijan/9A4WY, Vitomir/9A5VS, Neven/9A5YY and Emir/9A6AA. QSL via 9A2MF.

Cluster spots

Refresh spots