TM64YL

25.08.2018-31.08.2018

DXCC: France

Zone: 14

Island of Noirmoutier (EU-064) by Rosel/DL3KWR, Evelyn/F5RPB, Siggi/DK2YL, Dora/HB9EPE, Joana/DJ5YL, Mado/F1EOY, Anna/TF3VB, Chantal/HB9FRC, Michaela/DL1TM, Claudine/F5JER, Vala/TF3VD, Gabriella/HB9GNP, Marie-Jo/F4***, Eva/HB9FPM and Christine/F4GDI. QSL via F4GHS.

