CY9C

01.08.2018-09.08.2018

DXCC: St. Paul Island

Zone: 5

Murray/WA4DAN, Randy/N0TG, Jay/K4ZLE, Will/AA4NC, John/N8AA, Phil/VA3QR, Lee/WW2DX, Ray/W2RE, Pat/N2IEN and Dave/N5TG and Lou/N2TU. QSL via WA4DAN.

