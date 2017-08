9M60MA,9M60MQ,9M60MD,9M60MR,9M60MJ,9M60MK,9M60MT,9M60MM,9M60MP,9M60MY

15.08.2017-31.08.2017

DXCC: West Malaysia

Zone: 28

To celebrate the 60th anniversary of Malaysia's independence look for the following special event stations to be using the special prefix 9M60.

Cluster spots

Refresh spots