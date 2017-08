YB72RI/0,YB72RI/1,YB72RI/2,YB72RI/3,YB72RI/4,YB72RI/5,YB72RI/6,YB72RI/7,YB72RI/8,YB72RI/9

01.08.2017-17.08.2017

DXCC: Indonesia

Zone: 28

There are 10 special event stations active to celebrate the 72nd anniversary of Indonesia'sindependence. There will be three different awards available and a special plaque.

