R44WFF

20.07.2017-25.07.2017

DXCC: European Russia

Zone: 16

National Park "Bashkiria" (RFF-009), State Natural Site "Shulgan-Tash" (RFF-099), State Natural Site "Bashkirskiy" (RFF-120) by Yakov/RC8SC, Sergej/RU9SO, Valery/UA3DUV, Vladimir/UA9SIV, Boris/RW9TP, Vjacheslav/R9SD and Sergej/R9SN. QSL via RA3AKF.

