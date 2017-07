9M4IOTA

22.07.2017-24.07.2017

DXCC: West Malaysia

Zone: 28

Pangkor Island (AS-072) by 9M2OOO, 9M2AIS, 9M2VDX, 9M2ZDX, 9M2ODX, 9M2ROL, 9M2UDE, 9M2JEP, 9M2AGC and 9W2FQP. QSL via 9M2OOO.

