RI0C

18.07.2017-22.07.2017

DXCC: Asiatic Russia

Zone: 17-19,23

Iony Island (AS-069, RR-13-10) by Vasily/R7AL, Vasily/RA1ZZ, Sergey/RW5D, Vladimir/RK8A and Stan/UA3LMR. QSL via R7AL.

