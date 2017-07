ZY8D

28.07.2017-31.07.2017

DXCC: Brazil

Zone: 11

Canary Island (SA-072, DIB MA-03) by Ronaldo/PS8RV, Anselmo/PS8AB, Joćo/PS8PY and Fernando/PU8PSF. QSL via PS8RV.

