Updated: 13 May 2017 2244 GMT

VU7KP

15.05.2017-19.05.2017

DXCC: Lakshadweep Island

Zone: 22

Bangaram Island (AS-011) by Krish/W4VKU/VU2VKU and Pai/VU2PAI. QSL via W4VKU.

