VP9/CX4CR,VP9/CX3AN

10.05.2017-15.05.2017

DXCC: Bermuda

Zone: 5

Bermuda (NA-005) by Mario/CX4CR and Bert/CX3AN. QSL via EB7DX.

