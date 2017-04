TM65EU

28.04.2017-29.04.2017

DXCC: France

Zone: 14

Andy/F4ELK, Christophe/F4ELI and Stephane/F5UOW will operate from several isalnd in the IOTA group EU-065. Islands mentioned are Quemenes (DIFM AT-039), Balanec (DIFM AT-038), Trilien (DIFM AT-040), Ledenes de Molene (DIFM AT 042) and Ledenes de Quemenes (DIFM AT-044). QSL via F4ELK.

