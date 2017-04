R71RRC

07.04.2017-17.04.2017

DXCC: Asiatic Russia

Zone: 17-19,23

Arakamchechen Island (IOTA AS-071) by Aleksandr/RA3AV, Yuri/UA0KBG and Victor/UA3AKO. QSL via UA3AKO.

Cluster spots

Refresh spots