08.06.2017-12.06.2017

DXCC: Costa Rica

Zone: 7

Chira Island (NA-116) by Carlos/TI2CC, Charlie/TI2CDA, Jeff/TI2JJF, Jim/KM4HI and Kamal/N3KS. QSL via TI2CDA.

