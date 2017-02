8Q7LH

02.03.2017-09.03.2017

DXCC: Maldives

Zone: 22

Himandhoo Island (AS-013) by Bernd/DK7TF, Bernd/DL1FF, Jurgen/DH6ICE, Chris/DK2CL and Zik/DK8ZZ. QSL via DK8ZZ.

