PY2/LU9EFO,PU2KBD/P,PU7TDX/P

24.03.2017-26.03.2017

DXCC: Brazil

Zone: 11

Sao Sebastiao Island (SA-028) by Martin/LU9EFO, Fabio/PU2KBD and Ricardson/PU7TDX. QSL via F4BHW.

