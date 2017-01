VK4EI/VK4SWE

16.01.2017-26.01.2017

DXCC: Australia

Zone: 29,30

Sweers Island (OC-227) by Lyn, VK4EI/VK4SWE. Look for VK4SWE on SSB and VK4EI on CW. QSL via NR6M.

Cluster spots

Refresh spots