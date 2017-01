XR7T

10.01.2017-17.01.2017

DXCC: Chile

Zone: 12

Ascension Island (SA-043) by Doming/CE1DY, Mau/CE7KF, Marco/CE1TBN, Cesar/CA5GRF and Bruno/CE7PGO. QSL via CE3OP.

