ZV2CV

07.01.2017-08.01.2017

DXCC: Brazil

Zone: 11

Couves Island (SA-028, DIB-SP022) by PY2ALC, PY2XIZ, PY2GTA, PY2HP, PU2KFL, PU2UTY and PU2LEW. QSL via PY2XIZ.

Cluster spots

Refresh spots