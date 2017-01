HI1UD

25.01.2017-01.02.2017

DXCC: Dominican Republic

Zone: 8

Beata Island (NA-122) by Alfredo/HI8K, Tino/HI3CC, Julio/AD4Z, Ismael/XE1AY, Prado/NK4DX, Franky/HI3TT, Edwin/HI3K, Efrain/HI8EES, Elio/HI8EFS, Josemi/HI8C, Marcos/HI3MRV, Mike/HI3MPC, Rod/HI3RWP, Rigo/HI8RD, Sergio/HI8AR, William/N2WB and Miguel/HI7MC. QSL via W2CCW.

Cluster spots

Refresh spots