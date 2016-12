4X07W

23.12.2016-24.12.2016

DXCC: Israel

Zone: 20

Caves of Beit Guvrin (4XFF-007) by Shalom/4Z4BS, Mark/4Z4KX, Ruben/4Z5FI, Yulik/4X6HP, Ros/4Z5LA, Vlad/4Z5IW, Arthur/4X4DZ and Jan/4X1VF. QSL via 4Z5LA.

Cluster spots

Refresh spots