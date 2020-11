3E1FP

01.11.2020-30.11.2020

DXCC: Panama

Zone: 7

Bellomiro/HP3BSM, Francisco/HP3FL, Erick/HP3QQ, Juan/HP3DBR, Emigdio/HP3EMS, Ricardo/HP1RIS, Alvaro/HP1DAV, George/HP1GDS, Edwin/HP1DBK, Francisco/HP1FCC, Anel/HP8FOX, Roberto/HP1MRA, Luis/HP6LEF and Osvaldo/HP6OJS. Activity is to celebrate the 117th anniversary of the independence of Panama. QSL via HP3BSM.

