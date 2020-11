4X0RMN

13.11.2020-14.11.2020

DXCC: Israel

Zone: 20

Amir/4X1AR, Chanan/4Z1DZ, Dan/4Z5SL, Gal/4X1KW, Gil/4Z1KD, Hilik/4X6YA, Roy/4X5IQ, Shimon/4Z1SH, Udi/4X6ZM, Yaniv/4X5DL and Zeev/4X5ZS will be active from the Ramon Crater (Holyland Square F-30-BS, WWFF 4XFF-0020). QSL via 4X6ZM.

