29.06.2020-29.06.2020

DXCC: Azores

Zone: 14

Formigas Islets (EU-003, WWFF CUFF-0009, ARLHS AZO 001, PIP AC-013, PFFP FP-163, DMHP AZ-061) by Bruno/CS8ABG, Eurico/CU2CU and Marco/CU7BC. QSL via EA5GL.

