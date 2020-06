KL7RRC

10.06.2020-15.06.2020

DXCC: Alaska

Zone: 1

Kiska Island (NA-070) by Vyacheslav/OK8AU, Yuri/N3QQ, Yuri/UA9OBA, Tim/NL8F and Alexey/NW7M. QSL via N7RO.

