V4/K0BBC,V4/W6PNG

05.03.2020-11.03.2020

DXCC: St. Kitts & Nevis

Zone: 8

Saint Kitts Island (NA-104) by Matt/K0BBC and Paul/W6PNG. QSL V4/K0BBC via M0OXO. QSL V4/W6PNG via direct.

Cluster spots

Refresh spots