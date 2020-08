TO5T

10.08.2020-17.08.2020

DXCC: St. Pierre & Miquelon

Zone: 5

Ile Aux Marins (NA-032) by Chris/VO1IDX, Jim/WB2REM, Chris/VO1CH, Mike/W0VTT, Woody/WW1WW and Steve/W4SJT. QSL via WB2REM.

