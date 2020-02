5I5TT,5I4ZZ

04.02.2020-18.02.2020

DXCC: Tanzania

Zone: 37

Zanzibar Island (AF-032) by Alfeo/I1HJT, Tony/I2PJA, Silvano/I2YSB, Vinicio/IK2CIO, Angelo/IK2CKR, Marcello/IK2DIA, Stefano/IK2HKT, Paolo/IW1ARB and Mac/JA3USA. QSL via I2YSB.

Cluster spots

Refresh spots