Updated: 09 May 2020 2207 GMT

TM5IB

16.05.2020-23.05.2020

DXCC: France

Zone: 14

Batz Island (EU-105, DIFM MA018) by Didier/F6DXE, Derek/F5VCR, Stephane/F5UOW, Jean-Pierre/ON7ZM, Christophe/F4ELI and André/F4ELK. QSL via ON7ZM.

Cluster spots

Refresh spots