5H4WZ

06.02.2020-18.02.2020

DXCC: Tanzania

Zone: 37

Pemba Island (AF-063) by Karel/OK2WM, Lubo/OM5ZW, Margita/OM5MF, Jozef/OM4AZF and Leszek/SP9LJD. QSL via OM3PA.

