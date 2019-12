ZC4UW

02.01.2020-07.01.2020

DXCC: UK Sov Base Areas on Cyprus

Zone: 20

UK Sovereign Base Area on Cyprus (AS-004) by Martin/G3ZAY, Simon/G7SOZ, Michael/G7VJR, Stavros/M0BBB (5B4AFM), Dominic/M0BLF, Robert/M0VFC, Dan/M0WUT and Will/M0ZXA.

