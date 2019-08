YP0F

27.08.2019-01.09.2019

DXCC: Romania

Zone: 20

Fericirii Island (EU-191) by Da/YO3GA, Mircea/YO4GKP, Alina/YO9RYJ and Petrica/YO9RIJ. QSL via YO9RIJ.

