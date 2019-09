N5C,K5P

04.10.2019-06.10.2019

DXCC: United States of America

Zone: 3,4,5

Cat Island (NA-082) as N5C and Isle Au Pitre (NA-089) as K5P by Louis/W5GAI, Mike/AD5A, Dragan/K0AP, Oscar/N5LN, Jose/AD6D and Mike/AB5EB. QSL via K0AP.

