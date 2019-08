TK19IOTA

06.09.2019-22.09.2019

DXCC: France

Zone: 14

Laurent, F8BBL, will be active as from the following Corsican IOTA islands: Corsica (EU-014), Iles Cerbicale (EU-100), Lavezzi Archipelago (EU-164) and Sanguinaires Islands (EU-104).

