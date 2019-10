5K0K

15.10.2019-30.10.2019

DXCC: San Andres & Providencia

Zone: 7

San Andres Island (NA-033) by Rob/HK3CW, Petr/OK1BOA, Petr/OK1FCJ, Palo/OK1CRM, Pavel/OK1GK, Ruda/OK2ZA, Ludek/OK2ZC, Karel/OK2ZI and David/OK6DJ. QSL via OK6DJ.

Cluster spots

Refresh spots