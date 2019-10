VU7RI

19.10.2019-31.10.2019

DXCC: Lakshadweep Island

Zone: 22

Lakshadweep Island (AS-011) by Sree/VU2OB, Shabu/M0KRI/VU2CAC, Samson/VU3XTG and Samson/VU3XTG. QSL via M0KRI.

