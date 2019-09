TO80SP

02.10.2019-14.10.2019

DXCC: St. Pierre & Miquelon

Zone: 5

Saint Pierre and Miquelon (NA-032) by Manfred/DK1BT, Wolf/DL4WK, Annette/DL6SAK, Sigi/DL7DF, Frank/DL7UFR, Jan/SP3CYY and Leszek/SP3DOI. QSL via DL7DF.

Cluster spots

Refresh spots