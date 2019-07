PJ2Y

14.07.2019-18.07.2019

DXCC: Curacao

Zone: 9

Curacao (SA-099) Dave Kalter Youth DX Adventure by Jim/AB8YK, Ron/N8VAR, Bryant/KG5HVO, Audrey/KM4BUN and Jack/KM4ZIA. QSL via AB8YK.

Cluster spots

Refresh spots