XF3LL

17.08.2019-18.08.2019

DXCC: Mexico

Zone: 6

Cozumel Island (NA-090, ILLW MX 0011, XEFF-0004) by members of the Radioaficionados Yucatecos will be active from the Celarain Lighthouse in Faro Celarain Punta Sunta, National Park Cozumel. QSL via XE3N.

Cluster spots

Refresh spots