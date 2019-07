RI1OM

01.07.2019-05.07.2019

DXCC: European Russia

Zone: 16

Morzhovets Island (EU-119, RRA:RR-02-08, RLHA:RLE-031, ARLHS:ERU-051, WLOTA: L-1070, RDA:AR-21) by Oleg/UA1PBA, Yuri/UA1OC, Alex/UA1OJL and Alexei/RN1ON. QSL via RN1ON.

