OJ0AW

08.06.2019-15.06.2019

DXCC: Market Reef

Zone: 15

Market Reef (EU-053) by Vesa/OH4EA, Kari/OH6FSG, Jussi/OH6KV, Markus/OH6LSR, Jarno/OH6NJ and Jukka/OH6OK. QSL via OH6AD.

