24.05.2019-26.05.2019

DXCC: Spain

Zone: 14

Salvora Island (EU-077) by Kike/EA1AJV, Chus/EA1AOQ, Manolo/EA1BNF, Fredo/EA1FBU, Pepe/EA1UY, Berto/EA1IQM, Miguel/EB1ADD and Nardo/EC1DD. QSL via EC1DD.

