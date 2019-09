MD/OP2D

21.09.2019-27.09.2019

DXCC: Isle of Man

Zone: 14

Isle of Man (EU-116) by Erik/ON4ANN, Erik/ON4CCV, Cedric/ON4CKM, Rudi/ON6MI, Andre/ON4DTO, Patrick/ON4DCU, Willy/ON2BDJ, Luc/ON4AAQ, Yvo/ON5CD and Walter/ON8CW. QSL via M0URX.

