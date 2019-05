Updated: 11 May 2019 2237 GMT

R3RRC/6

17.05.2019-20.05.2019

DXCC: European Russia

Zone: 16

Lebyazhi Islands (EU-180) by Gen/R3BY, Tom/R6AW, Oleg/R7LP, Max/RU5D and Yuri/RX6CM. QSL via RZ3EC.

Cluster spots

Refresh spots