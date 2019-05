Updated: 06 May 2019 0636 GMT

02.05.2019-08.05.2019

DXCC: European Russia

Zone: 16

Solovetsky Islands (EU-066, RR 02-04, RFF-175, RDA AR-26, RCA RC-089, RAFA ULAS) by Yuri/R2DY, Pavel/R2DX and Eugen/RW3FB. QSL via R2DX.

