06.06.2019-18.06.2019

DXCC: Sao Tome & Principe

Zone: 36

Sao Tome Island (AF-023) by Jose/EA1ACP, Charly/EA1DVY, Pedro/EA5BJ, Gen/EA5EL, Francisco/EA7FTR, David/EB7DX and Helio/S92HP. QSL via EB7DX.

